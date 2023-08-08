Больше не узнать! Как сейчас выглядят самые горячие голливудские актеры-красавчики 90-х. Фото

Голливудские актеры 90-х украли миллионы девичьих сердец. Шварцнеггер, Уиллис, Гир и другие знаменитости до сих пор пользуются популярностью среди женщин, а им, на минуточку, уже за 60 лет.

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На них ничуть не повлиял возраст, а наоборот прибавил харизмы и статуса. OBOZREVATEL показывает, как за 30 лет изменились секс-символы Голливуда.

Арнольд Шварцнеггер

Культовому актеру и бодибилдеру Арнольду Шварцнеггеру сейчас 76 лет. Артист давно не снимается в кино, но до сих пор активно ведет Instagram и общается с фанатами. В настоящее время он политик и является членом республиканской партии США.

Ричард Гир

Ричард Гир начал покорять Голливуд еще в 70-х, но всемирную известность он приобрел только после выхода ленты "Красотка". Позже актер часто возглавлял списки самых привлекательных мужчин. Сейчас знаменитости уже 73, но фанатки подчеркивают, что седина ему даже идет.

Том Круз

Актера Тома Круза всегда считали самым красивым даже коллеги по цеху. Благодаря постоянным физическим упражнениям сейчас, в свой 61 год, знаменитость выглядит не старше 40-ка. Круз мало появляется на экране, а уделяет больше внимания режиссерской и продюсерской работе.

Леонардо Ди Каприо

Секс-символ 90-х Леонардо Ди Каприо стал звездой благодаря главной роли в фильме "Титаник". Известность досталась ему в юном возрасте, поэтому в него были влюблены все девочки. С годами слава Лео не угасла, а еще больше "разгорелась". Однако актер в свои 48 лет сменил образ героя-романтика и стал более серьезным.

Брэд Питт

Лицо актера Брэда Питта было на всех модных глянцах и билбордах в 90-х. К слову, до сих пор в свои 59 лет он продолжает быть одним из самых сексуальных мужчин планеты.

Брюс Уиллис

68-летний секс-символ Голливуда Брюс Уиллис страдает деменцией, поэтому его редко можно увидеть в соцсетях. Впрочем, еще несколько лет назад знаменитость радовал своих поклонников выходами боевиков с его участием.

Киану Ривз

Актер Киану Ривз тоже ведет непубличный образ жизни, однако часто появляется на светских выходах. Он скромно живет, избегает роскоши и снимается в кино ради собственного удовольствия, а не обогащения.

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