Больше не узнать! Как сейчас выглядят самые горячие голливудские актеры-красавчики 90-х. Фото
Голливудские актеры 90-х украли миллионы девичьих сердец. Шварцнеггер, Уиллис, Гир и другие знаменитости до сих пор пользуются популярностью среди женщин, а им, на минуточку, уже за 60 лет.
На них ничуть не повлиял возраст, а наоборот прибавил харизмы и статуса. OBOZREVATEL показывает, как за 30 лет изменились секс-символы Голливуда.
- Арнольд Шварцнеггер
Культовому актеру и бодибилдеру Арнольду Шварцнеггеру сейчас 76 лет. Артист давно не снимается в кино, но до сих пор активно ведет Instagram и общается с фанатами. В настоящее время он политик и является членом республиканской партии США.
- Ричард Гир
Ричард Гир начал покорять Голливуд еще в 70-х, но всемирную известность он приобрел только после выхода ленты "Красотка". Позже актер часто возглавлял списки самых привлекательных мужчин. Сейчас знаменитости уже 73, но фанатки подчеркивают, что седина ему даже идет.
- Том Круз
Актера Тома Круза всегда считали самым красивым даже коллеги по цеху. Благодаря постоянным физическим упражнениям сейчас, в свой 61 год, знаменитость выглядит не старше 40-ка. Круз мало появляется на экране, а уделяет больше внимания режиссерской и продюсерской работе.
- Леонардо Ди Каприо
Секс-символ 90-х Леонардо Ди Каприо стал звездой благодаря главной роли в фильме "Титаник". Известность досталась ему в юном возрасте, поэтому в него были влюблены все девочки. С годами слава Лео не угасла, а еще больше "разгорелась". Однако актер в свои 48 лет сменил образ героя-романтика и стал более серьезным.
- Брэд Питт
Лицо актера Брэда Питта было на всех модных глянцах и билбордах в 90-х. К слову, до сих пор в свои 59 лет он продолжает быть одним из самых сексуальных мужчин планеты.
- Брюс Уиллис
68-летний секс-символ Голливуда Брюс Уиллис страдает деменцией, поэтому его редко можно увидеть в соцсетях. Впрочем, еще несколько лет назад знаменитость радовал своих поклонников выходами боевиков с его участием.
- Киану Ривз
Актер Киану Ривз тоже ведет непубличный образ жизни, однако часто появляется на светских выходах. Он скромно живет, избегает роскоши и снимается в кино ради собственного удовольствия, а не обогащения.
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