Больше не узнать! Как изменились актеры комедии "Такси" спустя 25 лет и как сложилась их судьба. Фото тогда и сейчас

С момента выхода первого фильма "Такси" прошло 25 лет. В 1998 году режиссер Люк Бессон выпустил на экраны ленту, которая сделала звездами главных героев и находится на пике популярности до сих пор.

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За это время вышло восемь частей фильма, впрочем, ценители считают именно первый актерский состав самым удачным. OBOZREVATEL сравнил, как изменились звезды за четверть века.

Эмма Виклунд

Шведская актриса Эмма Виклунд, которая играла соблазнительного комиссара полиции, стала фотомоделью и телеведущей. На ее счету всего 10 фильмов. Сейчас она живет с семьей в Швеции, воспитывает двоих детей и ведет собственную телепередачу.

Бернар Перси

Комиссара Жибера сыграл французский актер Бернар Фарси, именно этот герой сделал его популярным. На счету Фарси тоже около 10 ролей в кино. В 2018 году он снялся в фильме "Такси 5", где был мэром города Марсель. Сейчас карьера актера продолжается, несмотря на зрелый возраст.

Эдуар Монтут

Инспектора Алена сыграл французский киноактер Эдуар Монтут. На его счету более 20 ролей в кино. В 2018 году он снялся в фильме "Такси 5" в той же роли.

Марион Котияр

Француженка Марион Котияр сыграла роль подруги главного героя Даниэля, Лили. Ее карьера началась с 1993 года и продолжается по сей день. На счету актрисы множество престижных кинопремий. Котияр вышла замуж за режиссера Гийома Кане, сейчас они воспитывают двоих детей.

Фредерик Дифенталь

Роль неопытного инспектора полиции Эмильена исполнил Фредерик Дифенталь, на его счету 20 ролей в кино. В 2004 году он женился на французской актрисе Гвендолин Амон. Дифенталь активно снимается в кино и был номинирован на премию "Сезар" как лучший молодой актер.

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