'Бегущий человек': вышел трейлер новой версии фильма

Уже в этот четверг в кинотеатрах Украины стартует фантастический триллер "Бегущий человек". Накануне старта продажи билетов вышел последний трейлер фильма.

Ролик был опубликован на YouTube-канале студии Paramount Pictures, которая занимается производством ленты. Это новая экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который издал его в 1982 году под псевдонимом Ричард Башман. Книгу впервые экранизировали в 1987 году с Арнольдом Шварценеггером.

Новую попытку перенести увлекательную антиутопическую историю на экран сделал режиссер Эдгар Райт. Он же написал сценарий вместе с Майклом Бекокколом. Главная роль досталась Глену Пауэллу.

По сюжету ленты, в недалеком будущем мир разделился на привилегированную элиту и угнетенных. Единственный шанс для простых людей выбраться из бедности — участие в смертельно опасном реалити-шоу под названием "Бегущий человек". Участники получают определенное время на то, чтобы убежать. Одновременно за ними охотятся наемники-охотники, а вся страна наблюдает за смертельной гонкой по телевидению.

Пауэлл воплотит в фильме Бена Ричардса – мужчину, который берется принять участие в шоу, чтобы спасти свою семью. Причем настроен он крайне решительно. Противостоит ему телепродюсер Дэн Киллан (Джош Бролин), который решает воспользоваться отчаянием героя, чтобы превратить игру с ним в зрелищное, но крайне кровавое реалити. Ведущего шоу играет Колман Доминго. Именно из его уст звучит обещание заплатить игроку в случае победы 1 млрд долларов, на которое другой персонаж добавляет, что это неправда. В каст также вошли Ли Пейс, который играет одного из охотников, Майкл Сера, Уильям Х. Мэйси и другие.

Авторы фильма рассказали, что новый "Бегущий человек" получит альтернативный финал, отличный от книги и первой экранизации. Впрочем, они пообещали сохранить мрачную атмосферу истории. Трейлер доказывает, что ленту будет сопровождать большое количество экшена.

