17 детей проснулись посреди ночи и исчезли в никуда: что говорят критики о сенсации 2025 года – фильм 'Оружие'

В 2025 году кинематограф пополнился новым триллером, который уже называют одним из самых ярких событий года. Фильм "Оружие", снятый режиссером Заком Креггером, известным по ленте "Варвар", погружает зрителей в жуткую историю исчезновения детей в тихом американском городке.

Сочетание мистики, психологического напряжения и черного юмора делает эту картину уникальной. В главных ролях – звезды Голливуда Джош Бролин и Джулия Гарнер, которые добавляют глубины сложным персонажам. Критики единодушно отмечают амбициозность проекта, хотя некоторые указывают на его неоднозначный финал. Премьера в Украине запланирована на 7 августа 2025 года, и фильм уже вызывает большой ажиотаж.

О чем фильм "Оружие"

Фильм рассказывает о загадочном событии в городке Мейбрук, штат Иллинойс, где 17 третьеклассников одновременно исчезают посреди ночи. Камеры видеонаблюдения фиксируют, как дети покидают свои дома в 2:17 утра, двигаясь, будто в трансе, под мелодию "Beware the Darkness" Джорджа Харрисона. Только один ребенок из класса остается в безопасности, что порождает множество вопросов. Была ли это спланированная акция или, возможно, кто-то манипулировал детьми через социальные сети? Сюжет, рассказанный через перспективы разных героев, держит в напряжении до самого конца.

Зак Креггер, который прославился благодаря дебютному фильму "Варвар", в "Оружии" демонстрирует еще большую режиссерскую смелость. Его стиль сочетает визуальную эстетику с психологической глубиной, создавая атмосферу, которая одновременно пугает и завораживает. Критики отмечают, что Креггер мастерски балансирует между ужасами, эмоциональной драмой и ироническими нотками. Однако некоторые рецензенты считают, что финал ленты, который опирается на элементы мистики, несколько теряет силу из-за чрезмерной запутанности.

Актерский состав и бюджет

В "Оружии" снялись известные актеры, среди которых Джош Бролин, известный по роли Таноса в "Мстителях", и Джулия Гарнер, звезда сериала "Озарк". Дополняют ансамбль Бенедикт Вонг, Остин Абрамс и Джун Рафаэль, которые привносят в фильм свежесть и харизму. Бюджет ленты составил 38 миллионов долларов – значительно больше, чем в предыдущей работе Креггера. Эти средства пошли на создание впечатляющих визуальных эффектов и детализированных декораций.

Отзывы критиков о фильме "Оружие"

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 100% положительных отзывов на основе первых рецензий, что является редкостью для жанра ужасов.

CinemaBlend оценил ленту на 10/10, назвав ее "интимной и эпичной одновременно".

CGMagazine дал 9/10, подчеркнув прогресс режиссера по сравнению с "Варваром".

В то же время Next Best Picture поставил лишь 6/10, отметив, что амбициозный замысел иногда оставляет зрителей растерянными.

Критик Джон Ньюджент назвал фильм "напряженным, грустным и удивительно бодрящим".

Дональд Кларк сравнил его с лучшими работами Стивена Кинга.

Критики отмечают, что одной из самых сильных сторон "Оружия" является его способность вызывать широкий спектр эмоций. Жуткие сцены, такие как дети, бегущие в темноте под тревожную мелодию, заставляют зрителей затаить дыхание. В то же время фильм исследует темы потери, вины и коллективного поиска правды, что добавляет ему глубины. Черный юмор, искусно вплетенный в сюжет, делает просмотр менее удручающим, но не менее впечатляющим. Критики отмечают, что лента способна как напугать, так и заставить задуматься.

Где и когда смотреть "Оружие" в Украине

Премьера "Оружия" в Украине состоится 7 августа 2025 года. Фильм будет доступен в крупных кинотеатральных сетях, таких как Multiplex, Планета Кино, Синема Сити и Кинопалац.

Для ценителей ужасов и психологических триллеров это станет одним из главных кинособытий года. Так что готовьтесь к жуткому путешествию, которое оставит след в вашем воображении.

