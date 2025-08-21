Выглядит величественно: какой была первая высотка Ужгорода. Архивные фото

Древний Ужгород имеет немало архитектурных изюминок, но мало кто знает, что первую "высотку" города возвели еще более ста лет назад. Речь идет о пятиэтажном сооружении Василианского греко-католического мужского монастыря на улице Августина Волошина.

Пятиэтажное здание резко контрастировало с застройкой тогдашнего Ужгорода, состоявшей преимущественно из одно- и двухэтажных домов. В сети обнародовали уникальные архивные фото.

Идея основания и строительства монастыря в Ужгороде появилась во время проведения реформы василианских обителей на Закарпатье. На Втором епархиальном соборе 1903 года было принято возобновить деятельность Ордена святого Василия Великого. Именно новый монастырь в сердце Ужгорода должен был стать его главным центром, где планировали открыть новициат, схоластикат и богословские студии.

Строительство началось в октябре 1911 года по проекту архитектора Эрне Ковоша. Средства на возведение были немалыми: 5 тысяч крон предоставил епископ, более 23 тысяч собрали благотворители, а еще 300 тысяч выделило государство. Уже в 1912 году сооружение завершили.

Для жителей тогдашнего города пятиэтажное здание казалось настоящим великаном. Внутри расположили 56 просторных комнат, где жили и учились василиане.

В сентябре 1912 года при монастыре открыли интернат для детей из малоимущих семей. Здесь ежегодно обучалось и воспитывалось 70–90 детей. Для многих из них это была единственная возможность получить образование.

При монастыре действовала гимназия, общежитие, церковь, а впоследствии и собственная типография, открытая в 1925 году. В 1937 году при монастыре основали классическую гимназию. Василианский комплекс стал не только духовным, но и образовательным и культурным центром края.

Дальнейшая судьба монастыря была непростой. После Первой мировой войны и изменения границ он оказался на территории Чехословакии. С началом венгерской оккупации 1939 года василиане подвергались преследованиям. Некоторых монахов арестовывали только за проукраинскую позицию.

После Второй мировой войны и прихода советской власти положение ордена резко изменилось. В 1949 году монастырь официально передали Ужгородскому университету с правом переоборудования. И хотя помещение считалось памятником культуры, его превратили в учебные аудитории физического факультета.

