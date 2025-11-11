Ужгород в 70-х: в сети показали атмосферные фото

Ужгород – город с интересной историей. Основан он был еще в IX веке, и на протяжении веков находился под властью разных государств и культурных влияний: от Венгрии и Австро-Венгрии до Чехословакии и Советского Союза.

Именно эта многослойная история сформировала его особую архитектуру и неповторимую атмосферу. В сети обнародовали уникальные архивные фото Ужгорода.

В 70-х годах прошлого века Ужгород переживал период советской стабильности – с одной стороны, контроль, цензура и закрытость, с другой – развитие городской инфраструктуры. Уникальные фотографии того времени передают быт, архитектуру и дух города несколько десятилетий назад.

На фото – спокойные улицы, новые жилые массивы, древняя архитектура, река Уж.

Ужгород имеет сложную историческую судьбу. После вхождения в состав Чехословакии в 1919 году он стал столицей Подкарпатской Руси, а после Венского арбитража 1938 года – частью Хортистской Венгрии. С июня 1945 года, после передачи территории Советскому Союзу, город официально вошел в состав УССР.

Этот период определил дальнейшее развитие края. Закарпатье стало важным военным плацдармом СССР в центре Европы, окруженным границами с Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией. По официальным данным, в конце 1980-х здесь было размещено до 200 тысяч военных. Такой уровень милитаризации сделал регион стратегически важным, а сам Ужгород – полузакрытым городом.

Советская власть стремилась превратить Ужгород в показательную витрину "советской жизни". Город активно развивался: возводились заводы, предприятия, учебные заведения. Острая потребность в специалистах вызвала волну миграции рабочих и молодежи из разных регионов.

В 1960–1980-х годах построили новые жилые массивы с типовыми панельными домами. Они резко контрастировали со старыми кварталами возле замка, костела, синагоги и епископской резиденции.

