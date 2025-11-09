Старый Очаков: каким был военный порт во времена оккупации. Фото

Название Очаков происходит от турецкого Ачи-Кале, что означает "крепость у моря" или "крепость на проходе". Впоследствии в народном произношении появились варианты "Ачаков" и "Очаков" – именно последний прижился как официальное название города.

Очаков расположен на побережье Черного моря, у устья Днепра, недалеко от места древней греческой колонии Ольвия и поселения Алектор. Это стратегическое расположение обусловило важную роль города в дальнейшей истории Северного Причерноморья. В сети обнародовали уникальное архивное фото города времен Второй мировой войны.

В 1792 году на месте разрушенной турецкой крепости был заложен город Очаков, который быстро стал портом и административным центром.

Первый православный храм города – Свято-Николаевский собор – был создан из перестроенной турецкой мечети. К ней достроили деревянный купол и впоследствии каменный алтарь.

В 1794 году планировалось превратить Очаков в главный морской порт империи, но после основания Одессы в том же году значение Очакова постепенно уменьшилось. К 1859 году в городе проживало более 4800 человек, действовали православная церковь, еврейская синагога, училище, больница, почтовая станция, купеческая гавань и 32 мельницы.

Во время Первой мировой войны Очаков имел важное оборонительное значение – его укрепления прикрывали Днепровско-Бугский лиман с моря.

В ноябре 1917–январе 1918 года город входил в состав Украинской Народной Республики.

В советские годы (1928–1937) под руководством генерала Дмитрия Карбышева здесь построили военный порт, аэродром "Очаков", гидроаэродром "Каборга" и ряд фортификационных сооружений.

В Очакове по состоянию на 1941 год находился небольшой военно-морской гарнизон. 14 августа немецкие войска подошли к городу, а уже 16 августа начали массированное наступление с трех направлений. Несмотря на превосходство противника, гарнизон продолжал держать оборону, сдерживая врага несколько дней.

21 августа 1941 года немецкие войска заняли Очаков. Оборона продолжалась еще более месяца на близлежащих укреплениях.

Освобождение Очакова началось в ноябре 1943 года во время боев за Кинбурнскую косу. 31 марта 1944 года войска 3-го Украинского фронта после ожесточенных боев вошли в город, завершив освобождение Очаковщины.

