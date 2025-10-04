Старые фото Черкасс: в сети показали, какой раньше была Долина роз

Сегодня Долина роз в Черкассах известна как любимое место отдыха. Расположенная недалеко от центра, на берегу Кременчугского водохранилища, эта зеленая зона с ухоженными аллеями стала символом Черкасс.

Здесь проходят фестивали, празднование Дня города и культурные события, собирающие сотни посетителей. Впрочем, не всегда эта территория выглядела так, как сейчас. В сети обнародовали архивные фото.

На месте современного парка еще несколько десятилетий назад располагался целый микрорайон Черкасс. Здесь жили люди, работали предприятия и бурлила привычная городская жизнь.

Возведение Кременчугского водохранилища и дальнейшее развитие города в корне изменили эту местность. Часть застройки исчезла под водой, другие территории были расчищены и перепланированы под зеленую зону.

Так возникла Долина роз – парк-памятник садово-паркового искусства. С годами ее обустроили аллеями, лавочками, фонарями и небольшим пляжем.

Сегодня парк – это не только тихая прогулочная зона, но и живая сцена для фестивалей, концертов и крупных событий. Летом здесь проводят этнический фестиваль "Трипольские зори", а в планах города – обустройство пирса и создание певческого поля.

Раритетные фотографии, сохранившиеся в архивах, позволяют увидеть, как изменился город от промышленно-жилой зоны до современного парка.

