Каким раньше был Конотоп: фото с дореволюционных времен

Конотоп – город с многовековой историей, который знают и по героическому прошлому, и по неповторимому колориту, увековеченному в литературе. Среди украинцев он прежде всего ассоциируется с Конотопской битвой 27–29 июня 1659 года – переломным событием московско-казацкой войны и важным эпизодом эпохи Руины. А в культурном контексте – с повестью Григория Квитки-Основьяненко "Конотопская ведьма", которая сделала название города известным далеко за пределами Украины.

В конце XIX – начале XX века Конотоп был уездным городом Черниговской губернии. Тогда здесь проживало более 23 тысяч человек – большая цифра для провинциального городка того времени. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

Местная экономика развивалась динамично. В городе действовали пивомедоваренный завод, пять кирпичных предприятий и свечной завод, обеспечивавшие работой сотни жителей. Образовательная сфера также расцветала: работало городское училище, техническое железнодорожное училище, а с 1898 года – женская гимназия. Город имел аптеку и восемь врачей.

Особый толчок Конотоп получил после прохождения через него железной дороги. Именно тогда начала активно расширяться застройка: формировался железнодорожный городок, возводились новые школы, больница, магазины. Сеть железнодорожных сообщений сделала Конотоп важным транспортным узлом и способствовала оживлению торговли.

На архивных фото тех времен – типичные для Левобережья улицы с одноэтажными купеческими домами, деревянными крыльцами, магазинами.

В городском парке летом работал театр, в 1900 году был создан городской музей и архив при земстве, а уже в следующем году – библиотека. Город имел репутацию образованного центра, где распространялись прогрессивные идеи, действовали любительские кружки, проводились благотворительные спектакли.

Название "Конотоп" имеет древние славянские корни. Оно означает место, где топчут лошади, то есть болотистую или непроезжую местность.

Существует несколько легенд, объясняющих происхождение названия города:

Татарская легенда: во время перехода монголо-татарской конницы в этих местах погибло много всадников и лошадей в болотах – с тех пор место назвали Конотопом.

Царица, чья карета застряла в грязи, воскликнула: "Что это за место такое, где кони топнут?" – и эта фраза стала названием.

Географическая легенда: название происходит от реки Конотопки, протекающей через поселение. Кочевники, которые проезжали мимо, переняли название от реки.

