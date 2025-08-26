Каким был Житомир в 60-х: архивные фото центра города

История Житомира берет начало еще с IX века, а первое письменное упоминание датируется 1240 годом, когда во время похода хана Батыя город был разрушен. За последующие века Житомир пережил смену государств, военные лихолетья и многочисленные восстановления, но всегда сохранял статус важного регионального центра.

После катастрофических разрушений в годы Второй мировой войны город отстраивался в течение десятилетий. Именно 1960-е годы стали периодом активного обновления и урбанистических изменений. В сети обнародовали архивные фото того периода.

Архивные фотографии позволяют увидеть, каким город был более полувека назад. На фото 60-х годов можно узнать:

перекресток улиц Большой Бердичевской и Театральной – один из ключевых транспортных узлов центра;

улицу Киевскую, которая тогда формировала главную артерию города;

сквер в начале улицы Победы, популярное место прогулок;

центральный универмаг (ЦУМ), открытый в 1963 году.

60-е годы были временем "оттепели" и относительной стабильности. В городах, как и в Житомире, активно развивалась инфраструктура, возводились жилые массивы, школы, культурные учреждения. В центре сочетались довоенные архитектурные памятники с новой застройкой.

Старые фотографии – это не только исторические документы, но и способ почувствовать атмосферу времени.

