Каким был Тернополь в начале ХХ века: архивные фото

В начале ХХ века Тернополь был одним из важных культурных и административных центров. Город, выросший из древней крепости на берегах Серета, постепенно превращался в европейский центр образования, ремесел и общественной жизни.

Архивные фотографии и открытки зафиксировали ту эпоху. Мы можем увидеть, каким был Тернополь более ста лет назад: до войн и разрушений ХХ века.

Впервые Тернополь упоминается в 1540 году, когда польский король Сигизмунд I выдал грамоту гетману коронному Яну Амору Тарновскому на основание города и строительство крепости в урочище Сопильче. Возведение замка продолжалось восемь лет.

Город развивался вокруг замка, окруженный болотами и рвами. Уже в 1548 году Тернополь получил магдебургское право, которое обеспечило ему экономические и самоуправленческие привилегии. Однако на протяжении XVI–XVII веков он не раз страдал от татарских и турецких нападений – по историческим свидетельствам, город опустошали четырнадцать раз.

В середине XVII века Тернополь оказался на пути казацких войск Богдана Хмельницкого. Местные жители присоединялись к восстанию, поддерживая освободительную борьбу против польской шляхты.

После Первого раздела Польши в 1772 году Тернополь оказался в составе Габсбургской монархии, став частью Королевства Галиции и Лодомерии. Новые порядки принесли развитие администрации, образования и торговли. В начале XIX века город короткое время находился под властью Российской империи, но уже в 1815 году вернулся в Австрию.

XIX век стал для Тернополя эпохой культурного расцвета. В 1876 году в городе открылся филиал общества "Просвита", которое издавало книги, организовывало театральные постановки и концерты. Ее деятельность способствовала пробуждению украинского духа и национального самосознания.

В 1898 году открылась украинская гимназия, воспитавшая будущих выдающихся деятелей: среди ее выпускников митрополит Иосиф Слепой, режиссер Лесь Курбас, ученые, писатели, общественные активисты. Местная молодежь объединялась в спортивно-патриотические организации "Сокол", "Сич", "Пласт".

Начало ХХ века стало для Тернополя временем ожидания перемен. 3 марта 1918 года в городе состоялось вече в поддержку Украинской Народной Республики, а уже в ноябре того же года, после провозглашения ЗУНР, Тернополь стал ее временной столицей. Здесь работал Государственный секретариат, пока правительство не переехало в Станиславов (ныне Ивано-Франковск).

