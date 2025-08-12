Каким был старый Житомир: в сети показали фото 60-х годов

Житомир – один из старейших городов Украины, который веками был административным, культурным и духовным центром региона. В 1918 году здесь даже временно располагалось правительство Украинской Народной Республики.

Видео дня

В сети появились уникальные архивные фото города. Старые фотографии позволяют увидеть Житомир таким, каким его помнили предыдущие поколения.

Археологические находки свидетельствуют о заселении территории еще со времен бронзы. По преданию XIX века, город основал около 884 года дружинник киевских князей Житомир. Первое письменное упоминание датируется 1240 годом, когда во время похода хана Батыя город был разрушен.

В 1320 году Житомир вошел в состав Великого княжества Литовского. Частые нападения татар заставили укреплять крепость и прокладывать подземные ходы, часть которых сохранилась и сейчас. В 1444 году город получил магдебургское право, что стимулировало экономическое развитие.

После Люблинской унии 1569 года Житомир оказался под властью Речи Посполитой. Город стал участником казацко-крестьянских восстаний и Национально-освободительной войны. В 1648 году казаки взяли замок, а в 1651-м Иван Богун разгромил польское войско под Житомиром.

В конце XVIII века город имел преимущественно деревянную застройку, действовали монастыри, костелы и духовные школы. В 1804 году Житомир стал административным центром Волынской губернии, что способствовало развитию образования, медицины и культуры. Важным толчком стала узкоколейная железная дорога Житомир–Бердичев (1896) и железнодорожное сообщение с Коростенем в годы Первой мировой войны.

В начале XX века Житомир был промышленным и культурным центром с театрами, филармонией, музеями и учебными заведениями. Во время Второй мировой войны уничтожено почти половина жилого фонда и большинство предприятий, а восстановление длилось более десяти лет.

На фотографиях, датированных 1960-ми годами, можно узнать перекресток улиц Большой Бердичевской и Театральной, улицу Киевскую, сквер в начале улицы Победы и фото самой площади, а также Житомирский центральный Универмаг 1963-го года.

Ранее OBOZ.UA показывал старые фотографии, каким был Ивано-Франковск 65 лет назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.