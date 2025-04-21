Каким был Львов в конце XIX века: историческое фото первого трамвая

В конце XIX – начале XX веков Львов переживал период стремительного развития и модернизации, что отражалось в масштабном строительстве и внедрении современных технологий. Город активно перестраивался, приобретая черты, ставившие его в один ряд с крупными европейскими центрами той эпохи.

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Современники, посещая Львов, отмечали его соответствие высоким европейским стандартам. Не отставал от общего ритма развития и городской транспорт, который в то время претерпел значительные изменения и модернизацию.

OBOZ.UA предлагает узнать историю львовского трамвая и посмотреть на историческое фото, снятое в трамвайном депо еще в 1894 году.

Развитие транспортной инфраструктуры Львова началось еще во второй половине XIX века. В 1861 году была проложена первая на территории современной Украины железная дорога, соединившая Львов с Краковом, а затем и с Веной, сыграв значительную роль в экономической и культурной жизни региона. Важным этапом в развитии городского транспорта явилось введение в 1880 году маршрутов конного трамвая. Это событие стало знаковым, ведь именно во Львове впервые на территории современной Украины появилась система конного трамвая.

С ростом города и их потребностей в перевозках, возможностей конного трамвая стало недостаточно. Потому уже в 1893 году львовский магистрат объявил тендер на строительство линий электрического трамвая и мощной электростанции. Целью этой инициативы было введение более современного и эффективного вида транспорта. Строительство первой линии электрического трамвая началось в сентябре 1893 года, что свидетельствует о быстрой реализации амбициозных планов городских властей.

Одним из самых ярких событий в истории львовского транспорта стал пробный запуск электрического трамвая. Это произошло в ночь с 1 на 2 мая 1894 года. Два вагона, оснащенных электрическим освещением, совершили тестовую поездку. Это событие вызвало значительный интерес среди жителей города, несмотря на поздний час. Большое количество интересных собралось, чтобы увидеть, как из-под колес и на проволоке появлялись снопы электрического света, делая поездку чрезвычайно эффектной и впечатляющей для того времени.

Внедрение электрического трамвая во Львове в 1894 году стало значительным событием не только для города, но и всей территории современной Украины. Львов опередил даже такие европейские города, как Вена, где электрический трамвай появился в 1897 году, и Краков (1901). Львовская трамвайная система стала первой на территории современной Украины системой конного трамвая и трамвая в целом, а также второй электрической системой после Киевского трамвая.

Период наибольшего развития львовской трамвайной системы пришелся на время Второй мировой войны, когда трамвай был основным видом городского транспорта. К сожалению, во время боев за город в июне 1944 года трамвайное хозяйство получило значительные повреждения. Восстановление сети происходило постепенно. Первый послевоенный трамвайный рейс состоялся 1 марта 1945 г., а к лету 1949 г. все маршруты были полностью восстановлены.

После восстановления сети возникла проблема износа вагонов, многие из которых эксплуатировались уже около 50 лет. Их модернизировали в вагоноремонтных мастерских: деревянные детали заменяли металлическими, устанавливали двери с пневматическим приводом, закрывали открытые площадки. До 1950 года на балансе хозяйства находились два депо, значительное количество пассажирских и грузовых вагонов, а также снегоочистители.

В 1959 году было приостановлено движение трамваев по некоторым центральным улицам для освобождения их под троллейбусное движение, а проложены объездные участки. В течение 1950-1960-х годов были закрыты трамвайные линии на некоторых других улицах в связи с развитием троллейбусной сети.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии конного трамвая во Львове.

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