Каким был Львов в 40-х годах: уникальные видео

Львов, как и многие украинские города, пережил одно из самых трагических десятилетий своей истории в 40-х годах XX века, оказавшись в водовороте смен власти и военных конфликтов. После раздела Польши согласно пакту Молотова — Риббентропа, город был оккупирован Советским Союзом в 1939 году, став частью УССР.

Видео дня

В июне 1941 года его заняла нацистская Германия, превратив в центр дистрикта Галичина. Этот период обозначился жестоким террором, в частности истреблением польской интеллигенции и Холокостом, который унес жизни почти всего еврейского населения. Уникальные видеоматериалы 1940 года, которые сохранились в сети, позволяют увидеть город накануне немецкой оккупации, когда советская власть только начинала внедрять свои порядки.

Львов 1940 года

Первое видео 1940 года предлагает детальный обзор городской жизни Львова, фиксируя его архитектурный и социальный ландшафт в начале советской оккупации. В кадрах можно увидеть улицы города, его здания, скверы и памятники, сохранившие аутентичный довоенный вид. Особое внимание привлекает городской транспорт, в частности легендарные львовские трамваи, и прохожие, которые еще не вполне привыкли к новой власти. Интересно, что в хронике зафиксированы даже львовские дворники и врач в процедурном кабинете, что отражает обычный ход жизни.

На видеохрониках заметны элементы нового, советского порядка. По улицам города проходит пионерский отряд с флагом и барабаном, а по паркам прогуливаются советские военные, что подчеркивает военно-идеологическое доминирование. В хронике также представлены сцены из жизни львовских вузов: зафиксированы студенты медицинского института, Института украинской литературы имени Т. Г. Шевченко и Львовского государственного университета. Также присутствуют кадры заседания Львовского городского совета и изображения зданий консерватории и Оперного театра.

Львов кинохроника

Второе видео 1940 года, кроме панорамных кадров города, содержит отрывки съемок советского пропагандистского фильма "Мечта" режиссера Михаила Ромма. Сюжет ленты освещал "тяжелую" жизнь на Западной Украине до 1939 года, когда регион принадлежал Польше, изображая тысячи людей, которые прибывали в города в поисках работы. Сцены, такие как рабочие кондитерской фабрики имени Кирова или рассказы о переселении "новоприбывших" рабочих в благоустроенные квартиры, иллюстрируют советскую идеологическую работу.

Кадры кинохроники фиксируют и тех, кто воплощал новую власть, например, новоприбывшие советские судьи, выносящие приговоры, и писательница В. Василевская в рабочем кабинете, которая активно поддерживала советский режим. В послевоенный период, несмотря на жестокие репрессии против УПА и местного украинского населения, советская власть индустриализировала Львов, возведя промышленные гиганты и массово переселив сюда украинцев из окрестных сел.

В результате Второй мировой войны и прихода советской власти Львов пережил коренное изменение населения. В течение 1946 года большинство поляков покинуло город в рамках так называемого обмена населением с Польшей. На их место прибыли украинцы с Востока, переселенцы из России и русскоязычные евреи. Однако, несмотря на все усилия унификации, Львов в 1950–1960-х годах стал крупнейшим украиноязычным городом мира (около 80% жителей говорили на украинском) и ключевым центром национально-освободительного движения.

Кроме того, OBOZ.UA предлагает посмотреть архивные фото из Львова того периода.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.