Хмельницкий в 70-х: в сети показали исторические фото

Хмельницкий — это город с многовековой историей, который в свое время был известен под названием Проскуров и славился своими торговыми традициями. Сегодня он является важным экономическим и культурным узлом Подолья, однако его архитектурное лицо претерпело кардинальные изменения в течение последнего века.

Прогуливаясь по современным улицам, трудно представить, что когда-то здесь пересекались совсем другие маршруты и стояли ныне исчезнувшие памятники. Город всегда отличался особым уютом, сочетая в себе динамику областного центра и спокойную атмосферу прибрежных зон.

Для многих жителей он остается местом силы, где каждый переулок хранит память о прошлых десятилетиях. Именно эта преемственность поколений делает исследование локальной истории таким актуальным для современной общины. Недавно интернет-сообщество получило возможность наглядно увидеть эту эволюцию благодаря публикации редких исторических кадров.

В популярной социальной сети Facebook обнародовали подборку фотографий, которые переносят зрителей в Хмельницкий 1970-х годов. На снимках зафиксирована повседневная жизнь города того периода: заснеженный Юго-Западный микрорайон и оживленные улицы, где люди в характерной для того времени зимней одежде занимаются своими делами.

Особое внимание пользователей приковали кадры с бывшей улицей Дзержинского (ныне Свободы), где на фоне высотных домов и старых сооружений кипела жизнь.

Центральным объектом обсуждений стал знаменитый танк, который появился на улицах города еще в 1967 году. Интересно, что этот экспонат считается уникальным в мире, ведь он имеет специфическую маркировку Т-34-76-85.

Сначала боевую машину установили на перекрестке улиц Свободы и Проскуровской, недалеко от Дома офицеров, как символ чествования частей, освобождавших город. Для многих поколений этот объект стал не просто памятником, а главным ориентиром для встреч.

Старшие жители города с ностальгией вспоминают популярный прогулочный маршрут "от банка до танка", где каждый вечер дефилировала студенческая молодежь. Это была настоящая артерия городской жизни. Теперь на месте, где когда-то стоял танк, сейчас возвышается макет Эйфелевой башни, символизирующий новую эпоху в архитектуре Хмельницкого.

В 2022 году история пребывания танка на улицах города завершилась из-за аварийного состояния постамента и политики десоветизации. Власти приняли решение демонтировать объект, чтобы предотвратить возможное обрушение конструкций и обновить городской ландшафт. Это решение вызвало неоднозначную реакцию: часть людей поддержала избавление от "советчины", другие же видели в этом потерю исторического слоя города.

