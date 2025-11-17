Харьков в 50-х: в сети показали уникальное видео

Харьков-Пассажирский — это не просто станция, а ключевые пассажирские внеклассные железнодорожные ворота Южной железной дороги, расположенные в Холодногорском районе города возле Привокзальной площади. История этого важного объекта началась еще в 1866 году, когда был поднят вопрос о необходимости строительства железной дороги, которая соединяла бы Москву с Харьковом.

Первый пассажирский поезд прибыл сюда из Белгорода 22 мая 1869 года, ознаменовав начало регулярного движения. Современное, третье по счету здание вокзала, является памятником архитектуры в стиле "сталинского ампира" с элементами классицизма; оно было открыто 2 ноября 1952 года после разрушений времен Второй мировой войны.

Пользователь facebook.com Павел Борисенко опубликовал архивное видео, показывающее харьковский вокзал 1954 года. Эти кадры дают возможность увидеть Харьковский пассажирский вокзал вскоре после его восстановления и открытия. Видео не только демонстрирует архитектуру и атмосферу города середины 50-х годов, но и содержит короткие фрагменты со станции Лозовая.

В 1910 году в Харькове построили уникальную трехуровневую железнодорожную развязку — единственную в Украине, которая расположена при въезде со стороны Люботина и до сих пор обеспечивает высокую пропускную способность узла. Вокзал всегда был важным хабом: например, он стал третьим самым загруженным в Украине, обслужив 5,7 миллиона пассажиров в 2018 году. К тому же именно с этой станции в 2001 году отправился первый в Украине скоростной поезд "Столичный экспресс" в Киев.

Главное здание вокзала, высота центрального зала которого достигает 26 метров, а башен — 42 метра, является настоящим памятником зодчества. Центральный зал украшен сферическим потолком с четырьмя картинами, а его украшением является роскошная люстра, весом более пяти тонн.

Сегодня вокзальный комплекс включает семь пассажирских платформ, гостиницу "Экспресс", торговый комплекс и разветвленную инфраструктуру. Общая площадь помещений составляет 32,6 тыс. м².

С началом полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, вокзал продолжает играть важную роль как логистический и гуманитарный центр. Даже во время сложных периодов, например, после обстрелов энергетической инфраструктуры 22 марта 2024 года, вокзал обеспечивался резервным питанием. Это позволило функционировать "Крепости несокрушимости" для жителей и пассажиров, а также детской точке "Совместно" от "Укрзализныци" и UNICEF Ukraine.

Благодаря историческим архивам и усилиям по поддержанию работы в условиях войны, Харьковский вокзал продолжает оставаться ключевым символом устойчивости города и его важного железнодорожного прошлого.

