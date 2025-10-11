Черновцы были совсем другими: в сети показали город в начале ХХ века

Черновцы – город с особой историей. В начале ХХ века он был настоящим культурным и административным центром Буковины, входившей в состав Австро-Венгерской империи.

Именно этот период принес Черновцам стремительное развитие. Обнародованные архивные фотографии позволяют увидеть город таким, каким его знали предыдущие поколения.

После перехода под власть Австрийской империи Черновцы превратились в одну из важнейших административных единиц Галичины. Здесь развивали современную инфраструктуру, прокладывали улицы, возводили каменные дома в европейских архитектурных стилях – от неоренессанса до сецессии. Город получил электрическое освещение, водопровод, трамвайное сообщение и стал известным своей интеллигенцией и полиэтничностью.

В 1875 году был основан Черновицкий университет – ныне один из самых известных в Украине. Его корпус, возведенный в неовизантийском стиле, стал архитектурной жемчужиной и впоследствии попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время Первой мировой войны российские войска трижды оккупировали город, что приводило к репрессиям против местных жителей.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году в городе был создан Украинский краевой комитет Буковины, а 3 ноября состоялось народное вече, которое выразило стремление присоединить Буковину к Украинскому государству.

Впрочем, уже 11 ноября 1918 года Черновцы были заняты румынскими войсками. Город оказался под властью Румынии до 1940 года, когда, в соответствии с советско-немецкими договоренностями, Буковина была аннексирована Советским Союзом и присоединена в состав УССР.

