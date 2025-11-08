Атмосферные фото Хмельницкого: каким город был 50 лет назад
Первое письменное упоминание о поселении Плоскиров или Плоскировцы датируется 1431 годом. Впоследствии название превратилось в Проскуров, а в 1954 году город переименовали в Хмельницкий.
У старшего поколения особую остальгию вызывают фотографии середины XX века. Именно тогда Хмельницкий превращался в крупный промышленный и культурный центр, с новыми предприятиями, троллейбусными линиями и микрорайонами. В сети обнародовали архивные фото города эпохи 1970-х.
На архивных снимках – Хмельницкий в октябре 1970-го.
11 октября того года на улице Тернопольской открыли новый крытый автобусный парк – современный по меркам того времени транспортный объект. Именно отсюда выезжали на маршруты троллейбусы и автобусы.
Через две недели, 24 октября 1970 года, на улице Шевченко, возле междугородного автовокзала, торжественно открыли новое кафе "Зустріч".
На других кадрах – парк им. Михаила Чекмана, который расположен на правом берегу Бугского водохранилища.
История парка началась в 1947–1948 годах, когда были осуществлены первые насаждения. В 1949 году началось благоустройство территории, и парк получил название Комсомольский. Впоследствии, в 1967 году, его переименовали в честь 50-летия Октября.
В 1993 году, во время празднования 500-летия города, он получил современное название — Центральный городской парк культуры и отдыха имени Михаила Чекмана.
Парк стал одним из главных объектов рекреационной инфраструктуры Хмельницкого. На его территории расположены летний театр, музыкальная эстрада, танцевальная площадка, павильоны, аттракционы, спортивные и детские зоны, мини-зоопарк и места для отдыха. При входе в парк обустроена аллея скульптур.
