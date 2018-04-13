Почему украинцам отказывают в подписании декларации с врачом и что делать

В Украине вторую неделю идет кампания по подписанию деклараций с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Выбрать специалиста каждый пациент может самостоятельно. Однако в Минздраве отмечают, что в некоторых медучреждениях это право пациента уже нарушают.

"Обозреватель" рассказывает, почему законно могут отказать в подписании декларации с врачом и что делать в таком случае.

Отказать пациенту в подписании декларации с семейным врачом, терапевтом или педиатром могут по двум причинам: медучреждение еще не подключено к электронной системе здравоохранения или все врачи, работающие в нем, уже набрали оптимальное количество пациентов, отмечают в Минздраве.

Так, оптимальное количество пациентов для терапевта - 2 000 человек, для педиатра - 900, а для семейного врача - 1 800. Но на практике количество пациентов одного врача может отличаться от оптимального в зависимости от социально-демографических, инфраструктурных и других особенностей территории, на которой они живут. Например, если речь идет о семейном враче в селе с населением в 2 000 человек, то он может всех их обслуживать.

Кампания по заключению деклараций только стартовала, и вероятность того, что врачи уже успели набрать оптимальное количество пациентов, почти исключена. Но если пациенту все же отказали именно по этой причине, ему стоит обратиться к главному врачу этого медучреждения, чтобы проверить информацию. Если он отказывается проверять эту информацию, пациент может обратиться в местное управление здравоохранения с соответствующим заявлением и оставить отзыв на сайте Минздрава в форме обратной связи.

Однако, в этой ситуации выход один - обратиться в другое медицинское учреждение. Тем более, что деньги за его обслуживание будет получать именно тот врач, с которым подписана декларация.

Если пациенту отказали в заключении декларации с врачом из-за того, что медучреждение не подключено к электронной системе здравоохранения, то варианта два: подождать или найти другое.

Если медучреждение не подключено к системе, подписать декларацию невозможно технически. Для начала пациенту нужно узнать, когда оно будет подключено либо в регистратуре, либо у главного врача. Если он намерен обсуживаться именно в этом медучреждении, то придется подождать - кампания будет длиться до тех пор, пока все не выберут себе врачей, говорят в ведомстве.

Второй вариант - выбрать себе врача в другом медучреждении. Узнать, что конкретное учреждение уже в системе можно по наклейке "Здесь можно выбрать своего врача".

moz.gov.ua

Все остальные причины, которыми могут объяснять отказ подписывать с пациентом декларацию, незаконны. Например, отказ из-за места регистрации пациента. Согласно законодательству, пациенты не обязаны выбирать врача именно по месту регистрации. И эта норма закреплена в Приказе МОЗ № 503 от 19 марта 2018 года. Именно на него и стоит опираться, отстаивая свои права.

Также за разъяснениями стоит обратиться к главному врачу медучреждения. Если и он отказывается решать проблему, можно обратиться с местное управление здравоохранения с соответствующим заявлением. А еще в ведомстве рекомендуют в такой ситуации подумать о выборе другого медучреждения - того, в котором не будут сходу нарушать права пациента.

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