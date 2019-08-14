Девочка родилась с лицом 60-летней старухи: пугающие фото

Девочка из Кабоджи из-за редкого заболевания родилась с морщинистой кожей на лице.

В 10 лет она выглядит, как старуха, пишет Daily Mirror. Причиной этого, предположительно, стала или липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера, уменьшающий эластичность кожи.

При этом точный диагноз установить невозможно, так как девочку никогда не водили к врачу.

Daily Mirror

При этом ее родственники и местные монахи считают причиной недуга плохую карму. Сама девочка мечтает о пластической операции.

"Я хочу красивое лицо, потому что другие дети называют меня старушкой", — говорит она.

Daily Mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!