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7 ноября • обновлено в 15:25
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/ Солнечная энергетика

Газовая зависимость Украины: Турция вложит миллионы долларов в "зеленую" энергетику

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Турецкая компания MNG построит в Житомирской области на территории Брониковской объединенной территориальной общины (ОТО) солнечную электростанцию мощностью 5 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации (ЖОГА). В рамках проекта планируется создать несколько десятков рабочих мест.

Фотоэлектрические панели солнечной электростанции

Фотоэлектрические панели солнечной электростанции

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"Мы готовы максимально способствовать работе инвесторов в области. Меморандум, который мы подписываем сегодня, является гарантией всестороннего содействия и помощи. Благодарны, что начинаете свою инвестиционную деятельность на Житомирщине. Убежден, что будущая солнечная электростанция станет первым, но далеко не единственным проектом вашей компании у нас в области", – заявил глава ЖОГА Виталий Бунечко.

Отмечается, что в рамках проекту строительства инвестор планирует создать около 20 новых рабочих мест, а также развивать социальную сферу, строить, восстанавливать и расширять инфраструктурные объекты на территории ОТО.

Строительство СЭС начнут в апреле 2020 года, на что предусмотрено почти $5 млн. По словам представителей компании MNG, строительство такой солнечной электростанции – это начальный этап, всего в Украине планируют запустить около 200 МВт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 200 млн евро для развития альтернативной энергетики и ввода системы "зеленых" аукционов в Украине.

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Тема
Солнечные панели
Место
Украина Житомир
Теги
ОТГ Green Oboz альтернативная энергетика
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Andria Viktor
Andria Viktor
А сами,что,калечные,не можем построить?
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