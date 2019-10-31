Газовая зависимость Украины: в Европе нашли решение проблемы

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 200 млн евро для развития альтернативной энергетики и ввода системы "зеленых" аукционов в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление пресс-службы банка. Также отмечается, что совет рассмотрел проект 30 октября.

"ЕБРР намерен выделить новые средства для финансирования частных проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в рамках действующей системы стимулирующих "зеленых" тарифов. Планируемое пополнение позволит банку развить успех USELF-III и сохранить динамику при переходе от существующего механизма льготных тарифов к системе поддержки, основанной на конкурентных аукционах", – цитирует заявление банка агентство.

Напомним, в июле 2018 года была утверждена программа, целью которой стало развитие альтернативной энергетики Украины, с общим бюджетом в 250 млн евро. Программа Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, или USELF-III, должна помочь Украине достичь к 2020 году доли "зеленой" генерации в общей структуре энергопотребления страны на уровне 11%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон 2712-VIII, который регламентировал ввод "зеленых" аукционов с 2020 года.

Закон заменяет систему государственной поддержки ВИЭ-объектов в виде "зеленого" тарифа системой "зеленых" аукционов, по которым поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на производимую электроэнергию.

Президент Ассоциации солнечной энергетики Украины Юрий Фаворский, комментируя этот закон, отметил, что при его реализации Украина может столкнуться с проблемами. По его словам, система "зеленых" аукционов не всегда может приносить положительные результаты.

ЕБРР уже выдал Украине гранты на оплату консультантов, которые окажут помощь Министерству энергетики и прочим ведомствам по подготовке к вводу новой системы поддержки ВИЭ.

По данным НКРЭКУ, по состоянию на конец третьего квартала 2019 года суммарная мощность ВИЭ проектов в Украине составляет 4,59 ГВт, при этом в общей структуре страны "зеленая" генерация занимает 4,9% от общего рынка.

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