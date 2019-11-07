Газова залежність України: Туреччина вкладе мільйони доларів у "зелену" енергетику

Турецька компанія MNG побудує у Житомирській області на території Брониківської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) сонячну електростанцію потужністю 5 МВт.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної державної адміністрації (ЖОДА). В рамках проєкту планується створити кілька десятків робочих місць.

Фотоелектричні панелі сонячної електростанції

"Ми готові максимально сприяти роботі інвесторів в області. Меморандум, який ми підписуємо сьогодні, є гарантією всебічного сприяння і допомоги. Вдячні, що починаєте свою інвестиційну діяльність на Житомирщині. Переконаний, що майбутня сонячна електростанція стане першим, але далеко не єдиним проєктом вашої компанії у нас в області", – заявив глава ЖОГА Віталій Бунечко.

Зазначається, що в рамках проєкту будівництва інвестор планує створити близько 20 нових робочих місць, а також розвивати соціальну сферу, будувати, відновлювати і розширювати інфраструктурні об'єкти на території ОТГ.

Будівництво СЕС розпочнуть у квітні 2020 року, на що передбачено майже $5 млн. За словами представників компанії MNG, будівництво такої сонячної електростанції – це початковий етап, всього в Україні планують запустити близько 200 МВт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила виділення 200 млн євро для розвитку альтернативної енергетики і введення системи "зелених" аукціонів в Україні.

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