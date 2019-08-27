Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Green

Колонізація Марса: Маск запропонував альтернативу ядерним бомбардуванням

805 Читати матеріал російською

Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував нагріти атмосферу Марса за допомогою виведених на орбіту планети системи дзеркал.

Про це бізнесмен написав в Twitter, запропонувавши користувачам обговорити питання і запропонувати свої варіанти.

Маск припустив, що клімат Марса можна зробити більш м'яким, якщо направляти на планету сонячне світло за допомогою дзеркальних супутників.

Ілон Маск

Ілон Маск

Новини
Український космос: з компліментами Ілона Маска, але без фінансування

"Можливо, є сенс нагріти атмосферу Марса за допомогою тисяч супутників, а не" штучними сонцями", - припустив він.

Таким чином Маск хоче зробити Марс придатним для підтримки стійкої атмосфери, щоб згодом почати колонізацію планети.

Варто відзначити, що під "штучними сонцями" Маск на увазі ядерні заряди, які він раніше пропонував підірвати біля полюсів планети.

За задумом інженера, енергія термоядерних вибухів повинна була нагріти атмосферу Марса і викликати танення полярних шапок для виникнення парникового ефекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Марсі знайшли можливі ознаки життя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Колонізація Марса" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Колонізація Марса
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
Марс
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
shahzadi amber
shahzadi amber
its really amazing news sound good
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...