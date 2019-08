Колонізація Марса: Маск запропонував альтернативу ядерним бомбардуванням

Мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував нагріти атмосферу Марса за допомогою виведених на орбіту планети системи дзеркал.

Про це бізнесмен написав в Twitter, запропонувавши користувачам обговорити питання і запропонувати свої варіанти.

Маск припустив, що клімат Марса можна зробити більш м'яким, якщо направляти на планету сонячне світло за допомогою дзеркальних супутників.

"Можливо, є сенс нагріти атмосферу Марса за допомогою тисяч супутників, а не" штучними сонцями", - припустив він.

Таким чином Маск хоче зробити Марс придатним для підтримки стійкої атмосфери, щоб згодом почати колонізацію планети.

Варто відзначити, що під "штучними сонцями" Маск на увазі ядерні заряди, які він раніше пропонував підірвати біля полюсів планети.

За задумом інженера, енергія термоядерних вибухів повинна була нагріти атмосферу Марса і викликати танення полярних шапок для виникнення парникового ефекту.

Might make sense to have thousands of solar reflector satellites 🛰 to warm Mars vs artificial suns (tbd)