Ученые создали 'умную упаковку', которая позволяет дольше хранить рыбу, мясо и овощи свежими

Ученые разработали новый "умный пакет", дольше сохраняющий свежесть рыбы, мяса и овощей благодаря медленному высвобождению антимикробных веществ, уничтожающих вредные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла.

Об этом сообщило издание Daily Mail. Отмечается, что над созданием "умного" упаковочного материала работала команда ученых из Гарварда и Наньянского технологического университета (Сингапур). Полные результаты исследования были опубликованы в журнале ACS Applied Materials&Interfaces (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Разработанный новый водонепроницаемый пакет выглядит точно так же, как прозрачный пластик. Однако его преимущество заключается в том, что он биоразлагаемый.

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Натуральная пищевая упаковка производится с помощью процесса, называемого электропрядением, во время которого заряженные нити раствора полимера вытягиваются в волокна.

Основным ингредиентом нового упаковочного материала является тип кукурузного белка под названием "зейн" – побочный продукт производства этанола из кукурузного крахмала или масла, к которому изобретатели добавили растительную целлюлозу крахмала и уксусную кислоту.

В лабораторных испытаниях ученые показали, что под влиянием повышенной влажности или ферментов вредных бактерий волокна в упаковке высвобождают природные противомикробные соединения, убивающие опасные бактерии, такие как кишечная палочка, листерия, а также грибки. При чем уничтожаются вредные бактерии как на поверхности пленки, так и на содержащейся в ней пище.

"Разумное выделение антимикробных препаратов происходит только тогда, когда присутствуют бактерии или высокая влажность. Пакет обеспечивает защиту только тогда, когда это необходимо – таким образом минимизирует использование химических веществ и сохраняет природный состав упакованных продуктов", – отметила биоинженер Мэри Чан-Парк из технологического университета Наньяна.

Благодаря этому свойству новый упаковочный материал имеет потенциал для широкого использования, включая как готовые к употреблению продукты, так и сырое мясо, свежие фрукты и овощи.

Во время эксперимента клубника, завернутая в такую ​​"разумную" упаковку, оставалась свежей в течение семи дней до появления плесени, тогда как в обычных пластиковых коробках для фруктов – всего четыре.

"Это изобретение будет лучшим вариантом для упаковки в пищевой промышленности. Оно послужит экологически безопасной альтернативой полимерам на нефтяной основе, которые используются в коммерческой упаковке пищевых продуктов, таким как пластик, которые оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду", – сказала Мэри Чан-Парк.

После завершения начальной проверки команда ученых пытается распространить свою технологию с помощью промышленного партнера. Ученые говорят, что надеются вывести коммерческий продукт на рынок в течение нескольких лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США создали "умный пластик" – биоразлагаемую упаковку из водорослей, которая может определять свежесть, безопасность и даже оригинальность продукта.