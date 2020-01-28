Чому Панін відмовився прожарити Собчак? Відповідь розсмішила навіть саму Ксенію

Скандальний актор Олексій Панін не взяв участі в шоу "Прожарка", героїнею якого стала Ксенія Собчак.

Ведучий Гавриїл Гордєєв перелічив зірок, які не прийшли "прожарити" Собчак і з гумором розповів про те, чому так сталося.

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"... Гуф відмовився, але дуже сильно вибачався. Олексій Панін відмовився зі словами "а що про мене потім люди подумають", - сказав Гордєєв.

Мотиви Паніна дуже розсмішили і публіку, і саму Ксенію Собчак.

Ксенія Собчак

Момент із Собчак і Паніним дивіться з 55-ї хвилини шоу.

Нагадаємо, в програмі "Прожарка" висміюють зірок, і роблять це досить різко.

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