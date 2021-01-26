Новая оптическая иллюзия с платьем вызвала ажиотаж в сети

В сети разгорелась дискуссия из-за цвета платья австралийской журналистки и телеведущей Кендалл Джилдинг.

Пользователи начали бурное обсуждение в комментариях из-за цвета платья. Одни считают, что оно белое, другие же настаивают на том, что оно голубое. Телеведущая опубликовала в Instagram несколько снимков в одном и том же платье, однако на фото цвет ее одежды кардинально отличался.

"В среду – в белом", – подписала Джилждинг первое фото в своем знаменитом платье.

Фолловеры журналистки подумали, что она ошиблась, ведь она позировала в длинном голубом платье-футляре с оголенными руками. Правда, стояла Кендалл у голубой стены.

Поклонники начали рассуждать, что же стало причиной такой оптической иллюзии. Сама Джилдинг считает, что оптическая иллюзия могла возникнуть из-за плохого света.

"Мой любимая! Выглядишь красиво в синем, детка", "LOL оно белое!", "Определенно голубое, но красивое", "Оно выглядит голубым, потому что оно голубое", "нет! Это не очередная спорная проблема с цветом одежды в интернете... Думаю, оно выглядит как черное", – начали подшучивать в комментариях на страничке журналистки.

В доказательство своих слов о том, что платье все-таки белое, Кендалл Джилдинг поделилась в сети новым снимком, на котором она сидит в нем уже в телестудии с хорошим светом. На этом фото ее наряд выглядит действительно белым.

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