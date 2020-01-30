"Х*й хто стане це їсти": Шнуров відмовився просмажувати Собчак

Відомого російського співака Сергія Шнурова згадали в шоу "Прожарка", героїнею якого стала Ксенія Собчак.

Ведучий програми Гавриїл Гордєєв пояснив зоряній гості, чому в її "прожарюванні" не бере участі Шнуров.

У березні 2019 року між артистами в мережі почалися розборки. Шнуров написав про Ксенію неприємний вірш, і вона відповіла йому тим самим. Фоловери в Інстаграм з цікавістю спостерігали за поетичним баттлом знаменитостей.

Новини Чому Панін відмовився прожарити Собчак

У свіжому випуску "Прожарки" Собчак стала об'єктом насмішок через свій конфлікт з Шнуровим.

"Справа в тому, що тебе повинен був прожарювати Сергій Шнуров. Він не зміг приїхати, але він прислав тобі вірш: "Кожен знає мало не з дитинства, якщо здох кінь – треба злізти! Жарити Ксюшу марно, х*й хто стане це їсти". Сергій Шнуров", - зачитав Гордєєв.

"Сергію, я тебе теж люблю!", - відповіла на це Собчак і послала скандальному співакові повітряний поцілунок.

Ксенія Собчак

Момент з віршами Шнурова про Собчак дивіться з 53-ї хвилини відео:

Як раніше писав OBOZREVATEL, Ксенія Собчак повторила знамениту сцену з фільму "Основний інстинкт" з Шерон Стоун.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!