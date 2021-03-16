Анекдоты дня: приколы и мемы за 16 марта
Чем отличается холостяк от женатого мужчины? Холостяк сам делает работу по дому, а женатого жена заставляет.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.Анекдоты и мемы дня
Во флот нужно брать только тех, кто не умеет плавать: они активнее защищают свой корабль!
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Муж с женой едут на машине, за рулем – жена. Внезапно на большой скорости она говорит:
– Дорогой, у меня отказали тормоза.
– Только спокойно, постарайся врезаться во что-нибудь подешевле.
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– Я очень устал, всю ночь картошку выкапывал.
– А почему не днем?
– Днем я выкапываю на своем огороде.
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Электрик – ученику:
– Петя, возьми один из этих двух проводов.
– Взял.
– Ничего не чувствуешь?
– Нет.
– Тогда другой провод не трогай – там две тысячи вольт.
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– Алло, здравствуйте, это вам звонят из детского сада, подошла ваша очередь.
– Спасибо, но моего сына забрали в армию.
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– Как вы стали миллионером?
– Мы с женой приехали в Америку с двумя центами. На них мы купили яблоки и продали их по четыре цента. Потом мы купили еще яблок и продали их по восемь центов. А потом моя тетя оставила нам в наследство три миллиона долларов.
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Чиновник высокого ранга срочно ищет двойника для визита в прокуратуру. Материальную помощь семье гарантирует.
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– Вы уже пять лет живете абсолютно без еды, как вам это удается? Наверное, брали уроки у тибетских монахов?
– Нет, я брал ипотеку.
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– Дорогой, у меня хорошая и плохая новость. С какой начать?
– Начни с хорошей.
– Нам сделают скидку в автосервисе.
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– Роза Марковна, почему ваш муж ничего не делает, чтобы избавиться глухоты?
– Он ждет, когда дети закончат музыкальную школу.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Альпами заметили необычные круги. Некоторые очевидцы восприняли их за "последствия НЛО".