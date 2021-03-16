Анекдоти дня: приколи та меми за 16 березня
Чим відрізняється холостяк від одруженого чоловіка? Холостяк сам робить хатню роботу, а одруженого змушує дружина.
Актуальні приколи, анекдоти і меми – далі в добірці OBOZREVATEL.Анекдоти і меми дня
У флот потрібно брати тільки тих, хто не вміє плавати: вони активніше захищають свій корабель!
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Чоловік із дружиною їдуть на машині, за кермом – дружина. Раптово на великій швидкості вона каже:
– Любий, у мене відмовили гальма.
– Тільки спокійно, постарайся врізатися у щось подешевше.
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– Я дуже втомився, всю ніч картоплю викопував.
– А чому не вдень?
– Вдень я викопую на своєму городі.
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Електрик – учневі:
– Петю, візьми один із цих двох проводів.
– Взяв.
– Нічого не відчуваєш?
– Ні.
– Тоді інший провід не чіпай – там дві тисячі вольт.
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– Алло, доброго дня, це вам телефонують із дитячого садка, підійшла ваша черга.
– Дякую, але мого сина забрали в армію.
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– Як ви стали мільйонером?
– Ми з дружиною приїхали в Америку з двома центами. На них ми купили яблука і продали їх по чотири центи. Потім ми купили ще яблук і продали їх по вісім центів. А потім моя тітка залишила нам у спадок три мільйони доларів.
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Чиновник високого рангу терміново шукає двійника для візиту до прокуратури. Матеріальну допомогу родині гарантує.
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– Ви вже п'ять років живете абсолютно без їжі, як вам це вдається? Напевно, брали уроки в тибетських ченців?
– Ні, я брав іпотеку.
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– Коханий, у мене добра і погана новина. З якої почати?
– Почни з доброї.
– Нам зроблять знижку в автосервісі.
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– Розо Марківно, чому ваш чоловік нічого не робить, щоб позбутися глухоти?
– Він чекає, коли діти закінчать музичну школу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над Альпами помітили незвичайні кола. Деякі очевидці сприйняли їх за "наслідки НЛО".