Анекдоти дня: приколи та меми за 16 березня

Чим відрізняється холостяк від одруженого чоловіка? Холостяк сам робить хатню роботу, а одруженого змушує дружина.

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У флот потрібно брати тільки тих, хто не вміє плавати: вони активніше захищають свій корабель!

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Чоловік із дружиною їдуть на машині, за кермом – дружина. Раптово на великій швидкості вона каже:

– Любий, у мене відмовили гальма.

– Тільки спокійно, постарайся врізатися у щось подешевше.

***

– Я дуже втомився, всю ніч картоплю викопував.

– А чому не вдень?

– Вдень я викопую на своєму городі.

***

Електрик – учневі:

– Петю, візьми один із цих двох проводів.

– Взяв.

– Нічого не відчуваєш?

– Ні.

– Тоді інший провід не чіпай – там дві тисячі вольт.

***

– Алло, доброго дня, це вам телефонують із дитячого садка, підійшла ваша черга.

– Дякую, але мого сина забрали в армію.

***

– Як ви стали мільйонером?

– Ми з дружиною приїхали в Америку з двома центами. На них ми купили яблука і продали їх по чотири центи. Потім ми купили ще яблук і продали їх по вісім центів. А потім моя тітка залишила нам у спадок три мільйони доларів.

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Чиновник високого рангу терміново шукає двійника для візиту до прокуратури. Матеріальну допомогу родині гарантує.

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– Ви вже п'ять років живете абсолютно без їжі, як вам це вдається? Напевно, брали уроки в тибетських ченців?

– Ні, я брав іпотеку.

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– Коханий, у мене добра і погана новина. З якої почати?

– Почни з доброї.

– Нам зроблять знижку в автосервісі.

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– Розо Марківно, чому ваш чоловік нічого не робить, щоб позбутися глухоти?

– Він чекає, коли діти закінчать музичну школу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в небі над Альпами помітили незвичайні кола. Деякі очевидці сприйняли їх за "наслідки НЛО".