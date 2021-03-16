В небе над Альпами заметили загадочные круги. Фото

В небе над Швейцарскими Альпами 10 марта заметили интересные кольцеобразные структуры в виде облаков, которые некоторые очевидцы восприняли даже за "последствия НЛО". Продолжительность существования колец варьировала от 2 до 15 минут.

На самом деле загадочному явлению нашли вполне приземленное объяснение. Об этом написал в Facebook известный инженер-синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ссылаясь на специалистов из центра MeteoNews, он отметил, что замеченные над горами в Швейцарии формы были явно искусственного происхождения и, вероятно, являются конденсационными следами от прохождения военных самолетов.

Неподалеку от места наблюдений действительно расположен военный аэродром "Майринген". Там подтвердили, что полеты действительно проходили в указанное время и в том месте.

"При условии высокой влажности на эшелоне полета в верхней тропосфере конденсационные следы могут долго сохраняться на небе и даже разрастаться. Так случилось и в этот раз", – утверждает Кибальчич.

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от британского города Фалмут, что на южном побережье графства Корнуолл, фотограф зафиксировал редкое природное явление, которое вызвало оптическую иллюзию "парящего в воздухе" корабля.