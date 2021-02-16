Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 16 февраля

Недавно выяснилось главное отличие взяток от коррупции. Взятка – это когда берут и делают, а коррупция – берут, но не делают.

Подборка актуальных приколов, анекдотов и мемов за 16 февраля – далее в OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

– Галя, почему ты не хочешь замуж за Ивана?

– Он не верит в ад.

– Выходи, не бойся, вы с мамой легко докажете, что он ошибается.

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Анекдот про кредит "Жарти українською" / Facebook

Почтальон кричит в замочную скважину:

– Петр, прекрати так жалобно лаять – сегодня я не принес никаких счетов!

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Мужчина на приеме у врача с переломом руки, сотрясением мозга и вывихнутой челюстью.

– В аварию попали? – спрашивает доктор.

– Нет, чихнул в шкафу.

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Анекдот про знакомство с родителями "Жарти українською" / Facebook

Теща мечтательно вспоминает о своем прошлом:

– В молодости я была глупой, наивной и очень непривлекательной.

Зять:

– Мама, вы отлично сохранились.

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Мем о режиме дня beshenaya_zina / Instagram

Бросил жену, а спустя неделю вернулся – не могу спокойно смотреть, как она живет в свое удовольствие.

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Шутка о соцсетях "Жарти українською" / Facebook

Гаишник стоит на посту. Тут мимо него на скорости 190 километров в час пролетает джип – ноль внимания. Через минуту проносится другой дорогой автомобиль на скорости 170 километров в час – и ухом не ведет. Затем выезжает "Мерседес" на скорости 60 километров в час. Гаишник выскакивает на дорогу и тормозит машину:

– Ну, и куда мы это крадемся?

***

Мем о вождении okroshka_wow / Instagram

Парень с девушкой сидят в парке.

Девушка:

– Ты меня любишь?

– Люблю.

– А скажи еще что-нибудь.

– Да я и так уже лишнего сболтнул.

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Прикол про интернет "Жарти українською" / Facebook

Одесса, Привоз:

– Вася, у тебя что, сердце болит?

– Нет, я кошелек держу.

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Прикол про День святого Валентина okroshka_wow / Instagram

Диетолог выписывает рецепт больному:

– Ваша диета: 200 граммов тушеных кабачков, 400 граммов зелени цикория и неограниченное количество листьев салата.

– Доктор, а колокольчик мне повесить на шею или так можно пастись?

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Мем с котом "Жарти українською" / Facebook

Генеральная уборка, выбрасываю все ненужное. Человек и кот стараются не попадаться на глаза.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фотограф во Франции запечатлел "Посейдона" среди волн морского шторма. Фото оптической иллюзии стало вирусным в сети.