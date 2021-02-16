Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 16 февраля
Недавно выяснилось главное отличие взяток от коррупции. Взятка – это когда берут и делают, а коррупция – берут, но не делают.
Подборка актуальных приколов, анекдотов и мемов за 16 февраля – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
– Галя, почему ты не хочешь замуж за Ивана?
– Он не верит в ад.
– Выходи, не бойся, вы с мамой легко докажете, что он ошибается.
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Почтальон кричит в замочную скважину:
– Петр, прекрати так жалобно лаять – сегодня я не принес никаких счетов!
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Мужчина на приеме у врача с переломом руки, сотрясением мозга и вывихнутой челюстью.
– В аварию попали? – спрашивает доктор.
– Нет, чихнул в шкафу.
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Теща мечтательно вспоминает о своем прошлом:
– В молодости я была глупой, наивной и очень непривлекательной.
Зять:
– Мама, вы отлично сохранились.
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Бросил жену, а спустя неделю вернулся – не могу спокойно смотреть, как она живет в свое удовольствие.
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Гаишник стоит на посту. Тут мимо него на скорости 190 километров в час пролетает джип – ноль внимания. Через минуту проносится другой дорогой автомобиль на скорости 170 километров в час – и ухом не ведет. Затем выезжает "Мерседес" на скорости 60 километров в час. Гаишник выскакивает на дорогу и тормозит машину:
– Ну, и куда мы это крадемся?
***
Парень с девушкой сидят в парке.
Девушка:
– Ты меня любишь?
– Люблю.
– А скажи еще что-нибудь.
– Да я и так уже лишнего сболтнул.
***
Одесса, Привоз:
– Вася, у тебя что, сердце болит?
– Нет, я кошелек держу.
***
Диетолог выписывает рецепт больному:
– Ваша диета: 200 граммов тушеных кабачков, 400 граммов зелени цикория и неограниченное количество листьев салата.
– Доктор, а колокольчик мне повесить на шею или так можно пастись?
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Генеральная уборка, выбрасываю все ненужное. Человек и кот стараются не попадаться на глаза.
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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, фотограф во Франции запечатлел "Посейдона" среди волн морского шторма. Фото оптической иллюзии стало вирусным в сети.