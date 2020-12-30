Анекдоты дня: самые смешные шутки и приколы за 30 декабря

Анекдот дня: как только настроишься начать жить с чистого листа, как появляются фото с новогоднего корпоратива.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку актуальных шуток и приколов за 30 декабря.

Анекдоты дня

Маленький мальчик приходит домой из садика весь поцарапанный. Отец спрашивает:

– Сынок, что случилось?

– Понимаешь, пап, мы Новый год праздновали, водили хоровод, только детей мало было, а елка большая...

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– Изя, сегодня я тебя сделаю самым счастливым.

– Сарочка, мне тебя будет очень не хватать.

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Анекдот про здоровье Pinterest

Человек, который в Новый, 2020 год загадал желание "сидеть дома, не ходить на работу"! Не смей в этом году загадывать "Хочу, чтоб все это закончилось". Не стоит спешить, подумай хорошо над формулировкой, пожалуйста.

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Судья:

– Зачем вы наняли такого молодого адвоката?

Подсудимый:

– Я думаю, что мой процесс затянется.

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Анекдот про маску westwild.com.ua

Рождество – это когда мужчина пытается убедить своих детей в том, что он Санта-Клаус, а свою жену – что он не Санта-Клаус.

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Хорошие выходные взрослого человека – это обычный день в детском саду: послеобеденный сон, немного мультиков, поесть вкусненького и ничего не решать.

Как сообщал OBOZREVATEL, шутка Дмитрия Гордона о заключении Михаила Ходорковского и Бараке Обаме стала мэмом в сети. Пользователи стали предлагать свои вариации диалога на этот счет.