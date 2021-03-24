Анекдоты дня: приколы и мемы за 24 марта

Правительство заявило, что оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без оснований.

Веселые анекдоты, приколы и мемы дня – далее в OBOZREVATEL.

Анекдоты и мемы дня

– Вовочка, какой у тебя любимый предмет в школе?

– Скульптура неандертальца в кабинете биологии: на нашего директора похож.

***

Мем о диете "Жарти українською" / Facebook

Семья перед обедом.

– Сынок, что ты хочешь на обед? – спрашивает мама.

– Мне, как и папе.

– Пора тебе уже свое мнение иметь, а не на других смотреть.

– Ну тогда, мама, мне то же, что и тебе.

– Вот умница.

***

Мем о работе за компьютером pikabu.ru

Учительница:

– Вовочка, надеюсь, я не увижу, как ты сегодня списываешь контрольную?

– Я тоже на это надеюсь.

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Только в нашей стране люди, которые живут на прожиточный максимум, устанавливают нам прожиточный минимум.

***

Мем о "Властелине колец" pikabu.ru

– Вовочка, почему ты сегодня в школу опоздал?

– Я старушку через дорогу переводил!

– А почему так долго переводил?

– Да она идти не хотела!

***

Анекдот "Жарти українською" / Facebook

– Вы даже не представляете, как вовремя ко мне пришли, – говорит врач больному.

– У меня что-то серьезное?

– Еще один день – и вы бы выздоровели сами!

***

Прикол про кофе "Жарти українською" / Facebook

Материнская установка перед свадьбой: "Доченька, хочу дать тебе добрый совет: никогда не спорь с мужем, а сразу плач".

***

– Роза Львовна, как понять, что наступает старость?

– Косметичка превращается в аптечку.

***

Мем о возрасте okroshka_wow / Instagram

Около травмпункта перебинтованные муж и жена садятся в такси:

– Только не гоните, пожалуйста. А то вчера мы подсели к такому лихачу, попали в аварию.

Таксист радостно оборачивается:

– Ой, не узнал, богатыми будете.

***

Мем о похудении "Український гумор" / Telegram

Муж говорит жене:

– С тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие оценки, он стал отличником! Что ты думаешь по этому поводу?

– Похоже, они делят выручку с учителем.

***

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