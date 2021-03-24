Анекдоты дня: приколы и мемы за 24 марта
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Веселые анекдоты, приколы и мемы дня – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты и мемы дня
– Вовочка, какой у тебя любимый предмет в школе?
– Скульптура неандертальца в кабинете биологии: на нашего директора похож.
***
Семья перед обедом.
– Сынок, что ты хочешь на обед? – спрашивает мама.
– Мне, как и папе.
– Пора тебе уже свое мнение иметь, а не на других смотреть.
– Ну тогда, мама, мне то же, что и тебе.
– Вот умница.
***
Учительница:
– Вовочка, надеюсь, я не увижу, как ты сегодня списываешь контрольную?
– Я тоже на это надеюсь.
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Только в нашей стране люди, которые живут на прожиточный максимум, устанавливают нам прожиточный минимум.
***
– Вовочка, почему ты сегодня в школу опоздал?
– Я старушку через дорогу переводил!
– А почему так долго переводил?
– Да она идти не хотела!
***
– Вы даже не представляете, как вовремя ко мне пришли, – говорит врач больному.
– У меня что-то серьезное?
– Еще один день – и вы бы выздоровели сами!
***
Материнская установка перед свадьбой: "Доченька, хочу дать тебе добрый совет: никогда не спорь с мужем, а сразу плач".
***
– Роза Львовна, как понять, что наступает старость?
– Косметичка превращается в аптечку.
***
Около травмпункта перебинтованные муж и жена садятся в такси:
– Только не гоните, пожалуйста. А то вчера мы подсели к такому лихачу, попали в аварию.
Таксист радостно оборачивается:
– Ой, не узнал, богатыми будете.
***
Муж говорит жене:
– С тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие оценки, он стал отличником! Что ты думаешь по этому поводу?
– Похоже, они делят выручку с учителем.
***
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