Анекдоты дня: приколы и мемы за 10 февраля

Интересное наблюдение: мало кто из мужчин умеет правильно подать руку женщине, которая вылезает из погреба с мешком картошки.

Подборка веселых анекдотов, приколов и мемов – далее в OBOZREVATEL.

Анекдоты и приколы дня

Делая зарядку, обратил внимание, что приседания – это вовсе не приседания, а самые что ни на есть вставания!

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Мем о котах mixnews.lv

Молодая девушка на приеме у гадалки.

– Меня любят двое парней. Подскажите, кому из них повезет?

Гадалка разложила карты:

– Повезет Ивану – на тебе женится Антон.

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– Как известно, кожа вокруг глаз самая чувствительная. Наша лаборатория решила эту проблему: мы пересадим ваши глаза туда, где кожа не такая чувствительная!

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Прикол про коронавирус gadzzilla.org

– Я не смогу это сделать...

– Больше уверенности!

– Я уверен, что не смогу это сделать!

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Готовить – очень просто. Идет пар – готовится. Пошел дым – готово.

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Мем о литературе @ukrlit_memes / Twitter

Одесса, рынок:

– Я бы и за полцены не купила такую шубу. Посмотрите, как мех лезет.

– Да за такую цену у вас через несколько лет будет отличное кожаное пальто.

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Оказывается, лось – это конь с неудавшейся личной жизнью.

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Прикол про кота mixnews.lv

– Ира, ну как можно прогулять всю зарплату за один день?!! – Бери деньги, пойдем – покажу!

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Отец во время утренней зарядки: – Раз-два, раз-два…

Его маленький сын: – Пап, а я до десяти считать умею!

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Прикол про День святого Валентина скриншот

– Фима, ты знаешь, что Рабиновичу прописали строгую диету?

– Нет! Наконец-то мы сможем пригласить его в гости.

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Как сообщал OBOZREVATEL, курьез с участием украинского футболиста Александра Зинченко в чемпионате Англии назвали лучшим моментом сезона. Пользователи принялись шутить на эту тему в сети.