10 смешных указателей в уборной, объясняющих разницу между мужчиной и женщиной

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Дизайнеры придумали смешные таблички в туалете

Двери в общественных туалетах, как выяснилось, могут быть весьма оригинально оформленными. Креативные владельцы кафе и ресторанов придумывают забавные идеи для табличек в женской и мужской уборной.

Посетители рассмеялись до слез, когда увидели смешной дизайн. OBOZREVATEL собрал таблички, которые удивили пользователей соцсетей.

Владельцы ресторана пошутили над девушками, которые часто шепчутся в туалете и задерживают очередь.

Обычно девушки ведут важные разговоры в туалете.
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Все посетители сразу узнавали в какую комнату нужно идти.

Декораторы прикрепили обувь на дверь.

Дизайнеры придумали забавные выключатели света.

Выключатели света рассмешили посетителей ресторана.

Двери в туалет стали настоящим полотном для создания шедевров.

В ресторане повесили смешной туалетной значок.

Таблички стали популярными среди пользователей в соцсетях.

Табличка на двери в туалете.

В ресторане сделали три туалета, чтобы не было очереди.

В ресторане есть три туалета.

Девушки обсуждают свои жизненные истории в туалете.

Девушки шепчутся в туалете.

В ресторане быстрого питания сделали уморительные указатели в уборной.

Посетителей фаст-фуда рассмешила табличка.

Люди нашли способы проявить свои творческие способности.

Мужчины любят пиво, а женщины коктейли

Забавная вывеска на дверях рассмешила посетителей.

Хозяева оформили табличку на двери туалета в общественном месте.

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