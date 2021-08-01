10 смешных указателей в уборной, объясняющих разницу между мужчиной и женщиной
Двери в общественных туалетах, как выяснилось, могут быть весьма оригинально оформленными. Креативные владельцы кафе и ресторанов придумывают забавные идеи для табличек в женской и мужской уборной.
Посетители рассмеялись до слез, когда увидели смешной дизайн. OBOZREVATEL собрал таблички, которые удивили пользователей соцсетей.
Владельцы ресторана пошутили над девушками, которые часто шепчутся в туалете и задерживают очередь.
Все посетители сразу узнавали в какую комнату нужно идти.
Дизайнеры придумали забавные выключатели света.
Двери в туалет стали настоящим полотном для создания шедевров.
Таблички стали популярными среди пользователей в соцсетях.
В ресторане сделали три туалета, чтобы не было очереди.
Девушки обсуждают свои жизненные истории в туалете.
В ресторане быстрого питания сделали уморительные указатели в уборной.
Люди нашли способы проявить свои творческие способности.
Забавная вывеска на дверях рассмешила посетителей.
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