10 смешных указателей в уборной, объясняющих разницу между мужчиной и женщиной

Двери в общественных туалетах, как выяснилось, могут быть весьма оригинально оформленными. Креативные владельцы кафе и ресторанов придумывают забавные идеи для табличек в женской и мужской уборной.

Посетители рассмеялись до слез, когда увидели смешной дизайн. OBOZREVATEL собрал таблички, которые удивили пользователей соцсетей.

Владельцы ресторана пошутили над девушками, которые часто шепчутся в туалете и задерживают очередь.

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Все посетители сразу узнавали в какую комнату нужно идти.

Дизайнеры придумали забавные выключатели света.

Двери в туалет стали настоящим полотном для создания шедевров.

Таблички стали популярными среди пользователей в соцсетях.

В ресторане сделали три туалета, чтобы не было очереди.

Девушки обсуждают свои жизненные истории в туалете.

В ресторане быстрого питания сделали уморительные указатели в уборной.

Люди нашли способы проявить свои творческие способности.

Забавная вывеска на дверях рассмешила посетителей.

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