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Вкуснейший салат с печенью трески за 15 минут

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Из такого незаменимого продукта как печень трески получаются восхитительные салаты и закуски.

FoodOboz предлагает отведать чудесный простой салат из печени трески с кукурузой.

Благодаря неповторимому вкусу и легкости приготовления это блюдо станет одним из ваших любимых.

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Рецепт вкуснейшего горячего блюда из крабовых палочек

Оно идеально вписывается в любое праздничное меню, и также будет прекрасным дополнением к семейному обеду или романтическому ужину.

Рецепт 15-тиминутка доступен по ссылке: Салат с печенью трески и кукурузой.

Салат с печенью трески и кукурузой

Салат с печенью трески и кукурузой

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