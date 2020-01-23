Вкуснейший салат с печенью трески за 15 минут

Из такого незаменимого продукта как печень трески получаются восхитительные салаты и закуски.
FoodOboz предлагает отведать чудесный простой салат из печени трески с кукурузой.
Благодаря неповторимому вкусу и легкости приготовления это блюдо станет одним из ваших любимых.
Оно идеально вписывается в любое праздничное меню, и также будет прекрасным дополнением к семейному обеду или романтическому ужину.
Рецепт 15-тиминутка доступен по ссылке: Салат с печенью трески и кукурузой.
Салат с печенью трески и кукурузой
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