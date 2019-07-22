Три лучших рецепта салатов со свежим огурцом

В разгар сезона овощей и, в частности, огурцов, невероятно популярны рецепты приготовления сытных и вкусных салатов.

OBOZREVATEL.Smak собрал простые пошаговые инструкции по приготовлению лучших из них.

Отмечается, что традиционным летним салатом является салат из помидоров с огурцами, - следуя нашему рецепту, всего за несколько минут можно приготовить его так, чтобы он идеально сочетался с любым гарниром.

Можно удивить близких, приготовив достаточно оригинальный салат с говядиной с огурцами, - он сытный, сочный, ароматный и может подаваться в качестве отдельной закуски за стол.

Кроме того, невероятно вкусный салат с сыром Фета и огурцами тоже готовится за считанные минуты, сохраняет при этом изобилие витаминов, имеет потрясающую молочную кислинку.

Как известно, свежие огурцы также являются незаменимым ингредиентом для приготовления окрошки, - ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку рецептов, с которыми можно приготовить окрошку на любой вкус.

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