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Три лучших рецепта салатов со свежим огурцом

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В разгар сезона овощей и, в частности, огурцов, невероятно популярны рецепты приготовления сытных и вкусных салатов.

OBOZREVATEL.Smak собрал простые пошаговые инструкции по приготовлению лучших из них.

Отмечается, что традиционным летним салатом является салат из помидоров с огурцами, - следуя нашему рецепту, всего за несколько минут можно приготовить его так, чтобы он идеально сочетался с любым гарниром.

Три лучших рецепта салатов со свежим огурцом

Можно удивить близких, приготовив достаточно оригинальный салат с говядиной с огурцами, - он сытный, сочный, ароматный и может подаваться в качестве отдельной закуски за стол.

Три лучших рецепта салатов со свежим огурцом

Кроме того, невероятно вкусный салат с сыром Фета и огурцами тоже готовится за считанные минуты, сохраняет при этом изобилие витаминов, имеет потрясающую молочную кислинку.

Три лучших рецепта салатов со свежим огурцом

Как известно, свежие огурцы также являются незаменимым ингредиентом для приготовления окрошки, - ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку рецептов, с которыми можно приготовить окрошку на любой вкус.

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