Топ-5 продуктов, которые улучшат вам настроение

Оказывается, целый ряд продуктов может улучшить человеку настроение, что особенно важно в нынешнее время, когда большинство из нас пребывают в самоизоляции.

Бананы, отмечают специалисты по питанию, содержат калий и триптофан, помогающий головному мозгу повышать настроение. Кроме этого, в состав бананов входит фолиевая кислота, дефицит которой приводит к депрессии, предупреждает diva.by.

diva.by

Второй продукт – горький шоколад. Какао-бобы, из которых делают этот продукт, содержат фенилэтиламин, с помощью которого организм человека вырабатывает эндорфины- вещество, повышающее настроение. А магний, в избытке представленный в какао-бобах, способен снимать стресс у человека.

diva.by

Американские ученые также выяснили, что в некоторых ягодах присутствует вещество, по характеристикам сходное с вальпроевой кислотой – рецептурным препаратом, восстанавливающим настроение.

Популярная сейчас киноа также в своем составе имеет флаваноид кверцетин, действующий как антидепрессант.

В восточноазиатской кухне очень востребована куркума. Она содержит куркумин. Это вещество способно повышать настроение и даже бороться с признаками депрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи назвали треску главным продуктом, который позволяет человеку избежать дефицита полезного витамина D.

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