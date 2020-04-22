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Секс и кофе: ученые назвали плюсы и минусы популярного напитка

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Любимый многими кофе часто выступает в качестве виагры, нормализуя сексуальную жизнь.

Американские ученые проанализировали ряд научных работ и пришли к выводу, что кофе может стимулировать приток крови к мужским половым органам, поэтому его можно применять в качестве средства для улучшения эрекции.

Кроме этого, кофе повышает либидо у женщин, то есть, позитивно влияет на сексуальную жизнь обоих полов.

Секс и кофе: ученые назвали плюсы и минусы популярного напитка

angliya.com

"Исследования показывают, что кофе может улучшать интимную жизнь как мужчин, так и женщин. Мужчинам напиток помогает поддерживать стойкую эрекцию, а у женщин вызывает активизацию сексуального желания. К тому же, кофе способствует быстрому женскому оргазму", - цитирует американских исследователей издание prostoest.ru.

Однако ученые призывают не употреблять кофе в слишком больших дозах, что у некоторых людей может вызвать неприятные и опасные последствия.

"Помните, что лучше пить холодный кофе, чем горячий — холодный напиток принесет организму больше пользы, чем вреда. Плюс учитывайте, что у вас вряд ли получится вывести свою сексуальную жизнь на новый уровень качества при помощи одного лишь кофе", - предупреждают авторы исследования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал Как кофе влияет на организм.

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Тема
Питание
Теги
Секс продукты кофе
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