Рецепт восхитительной запеканки из тыквы

Холодные ноябрьские дни так и располагают разнообразить свой рацион яркими и сытными блюдами из тыквы.

FoodOboz предлагает рецепт восхитительной тыквенной запеканки.

Отмечается, что тыква сама по себе полна витаминов и клетчатки, которых так не хватает организму любого человека в преддверии холодной зимы. К тому же она содержит довольно мало калорий, что поможет не набрать лишние килограммы.

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Если же добавить к тыкве творога, апельсиновой цедры и яиц, то получится нежнейшее белковое блюдо, радующее глаз своим солнечным цветом.

К тому же, чтобы приготовить запеканку для всей семьи, нужно всего около часа, и вы не пожалеете о потраченном на готовку времени.

Полный список ингредиентов и пошаговую инструкцию по приготовлению запеканки из тыквы можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусных оладий из тыквы и сладких тыквенных цукатов.

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