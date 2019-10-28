Рецепт восхитительного чиа пудинга с бананом

Трудно придумать более универсальный и простой в приготовлении десерт, чем пудинг.
FoodOboz предлагает приготовить оригинальный пудинг с чиа и бананом.
Семена чиа уже довольно долгое время известны миру как суперфуд, богатый витаминами, оказывающий крайне благотворное влияние на работу пищеварительного тракта и всего организма в целом.
Банан же придаст блюду недостающую сладость, нежность и аппетитный легкий аромат.
Всего за 20 минут можно приготовить порцию на завтрак, или сразу несколько, - количество продуктов можно легко регулировать при необходимости.
Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления пудинга с чиа и бананом читайте по этой ссылке на нашем сайте.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусных оладий из тыквы.
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