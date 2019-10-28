Рецепт восхитительного чиа пудинга с бананом

Трудно придумать более универсальный и простой в приготовлении десерт, чем пудинг.

FoodOboz предлагает приготовить оригинальный пудинг с чиа и бананом.

Семена чиа уже довольно долгое время известны миру как суперфуд, богатый витаминами, оказывающий крайне благотворное влияние на работу пищеварительного тракта и всего организма в целом.

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Банан же придаст блюду недостающую сладость, нежность и аппетитный легкий аромат.

Всего за 20 минут можно приготовить порцию на завтрак, или сразу несколько, - количество продуктов можно легко регулировать при необходимости.

Полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления пудинга с чиа и бананом читайте по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусных оладий из тыквы.

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