Рецепт вкуснейшего соуса из помидоров

Трудно придумать более простой, но вкусной и универсальной закуски на зиму, чем аджика.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить ее из зеленых помидоров.

Новости Рецепт очень вкусной закуски из свеклы

Отмечается, что недозревшие помидоры довольно часто используются в консервации, но аджику из них готовят не часто, - этот соус имеет оригинальный необычный вкус и внешний вид.

Если же вы не любитель зеленых помидоров, смотрите рецепт особенной аджики из обычных помидоров, к тому же, невероятно полезной.

Помимо помидоров, для приготовления аджики необходимо запастись еще рядом овощей и специй, а также выделить порядка 30 минут времени на готовку.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт аджики из зеленых помидоров по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт самого лучшего мясного блюда с помидорами.

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