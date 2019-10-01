Рецепт вкуснейшего соуса из помидоров

Трудно придумать более простой, но вкусной и универсальной закуски на зиму, чем аджика.
FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить ее из зеленых помидоров.
Отмечается, что недозревшие помидоры довольно часто используются в консервации, но аджику из них готовят не часто, - этот соус имеет оригинальный необычный вкус и внешний вид.
Если же вы не любитель зеленых помидоров, смотрите рецепт особенной аджики из обычных помидоров, к тому же, невероятно полезной.
Помимо помидоров, для приготовления аджики необходимо запастись еще рядом овощей и специй, а также выделить порядка 30 минут времени на готовку.
Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт аджики из зеленых помидоров по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт самого лучшего мясного блюда с помидорами.
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