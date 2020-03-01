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Рецепт вкуснейшего блюда с фаршем на скорую руку

1.3т
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Вкусно, сытно и оригинально – это все про необычный и простой "Бризоль".

Бризоль - даже не название блюда, а определенный способ зажарки продуктов. Буквально это означает приготовленный "в омлете, яйце, в льезоне".

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Блюдо простейшее и для него нужны: любой мясной фарш, яйца, молоко, масло и овощи для начинки.

В зависимости от способа подачи это может быть обычный завтрак, быстрый обед или ужин.

FoodOboz предлагает удачный рецепт этого блюда по ссылке: Бризоль на сковороде с фаршем.

Бризоль на сковороде с фаршем

Бризоль на сковороде с фаршем

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Рецепты
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еда
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