Рецепт вкуснейшего блюда с фаршем на скорую руку

Вкусно, сытно и оригинально – это все про необычный и простой "Бризоль".
Бризоль - даже не название блюда, а определенный способ зажарки продуктов. Буквально это означает приготовленный "в омлете, яйце, в льезоне".
Блюдо простейшее и для него нужны: любой мясной фарш, яйца, молоко, масло и овощи для начинки.
В зависимости от способа подачи это может быть обычный завтрак, быстрый обед или ужин.
FoodOboz предлагает удачный рецепт этого блюда по ссылке: Бризоль на сковороде с фаршем.
Бризоль на сковороде с фаршем
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