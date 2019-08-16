Рецепт удивительно вкусного блюда на зиму

Трудно придумать более вкусную в холодное время года закуску, чем хорошо приготовленная баклажанная икра.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам проверенный рецепт ее приготовления на зиму.

Чтобы приготовить икру из баклажанов, кроме непосредственно синеньких нужно еще приготовить помидоры, болгарский перец, морковь, лук и ряд специй.

Хотя баклажанная икра готовится довольно просто и не требует особых кулинарных навыков, чтобы она наверняка получилась умопомрачительно вкусной, следует строго следовать инструкциям.

Читайте полный список ингредиентов и подробный рецепт приготовления баклажанной икры с фото процесса по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепты блюд с баклажанами, которые тоже могут вас заинтересовать. Смотрите, как готовить:

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