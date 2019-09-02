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Рецепт самого вкусного супа харчо

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Одним из классических вариантов первых блюд явялется грузинский суп харчо, - сытный, пряный, наваристый и ароматный, он обязательно понравится вашим близким.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам проверенный рецепт его приготовления.

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Стоит заметить, что харчо готовится достаточно долго и требует знания ряда нюансов, чтобы он получился максимально вкусным, - однако, все затраты времени и сил более чем оправданы.

Немного острый, насыщенно-мясной вкус блюда будет как никогда кстати прохладными осенними вечерами.

Полный список ингредиентов и подробный рецепт приготовления супа харчо с фотографиями процесса смотрите по этой ссылке.

Рецепт самого вкусного супа харчо

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт самого лучшего мясного блюда с помидорами.

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