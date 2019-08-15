Рецепт самого вкусного соте из кабачков

Одним из самых простых, бюджетных и вкусных блюд для разгара лета можно назвать такой вид рагу как соте.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить его из кабачков.

Отмечается, что в традиционном понимании соте — это даже не столько блюдо, сколько способ приготовления. Он заключается в том, чтобы подвергнуть продукты не длительной, но интенсивной температурной обработке.

Обычно соте готовят с мясом, однако, мы предлагаем вам более оптимальный в летнюю пору года вариант овощного соте, который порадует вас вкусом и витаминами, но не нагрузит желудок ничем лишним.

Стоит заметить, что это блюдо можно назвать едва ли не идеальным для занятого кулинара, поскольку требует совсем мало немного усилий и может готовиться, пока вы делаете другие дела по дому.

Полный рецепт с фотографиями процесса приготовления соте из кабачков можете посмотреть по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт, как приготовить удивительно вкусную запеканку из кабачков.

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