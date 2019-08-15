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Рецепт самого вкусного соте из кабачков

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Одним из самых простых, бюджетных и вкусных блюд для разгара лета можно назвать такой вид рагу как соте.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить его из кабачков.

Отмечается, что в традиционном понимании соте — это даже не столько блюдо, сколько способ приготовления. Он заключается в том, чтобы подвергнуть продукты не длительной, но интенсивной температурной обработке.

Обычно соте готовят с мясом, однако, мы предлагаем вам более оптимальный в летнюю пору года вариант овощного соте, который порадует вас вкусом и витаминами, но не нагрузит желудок ничем лишним.

Стоит заметить, что это блюдо можно назвать едва ли не идеальным для занятого кулинара, поскольку требует совсем мало немного усилий и может готовиться, пока вы делаете другие дела по дому.

Полный рецепт с фотографиями процесса приготовления соте из кабачков можете посмотреть по этой ссылке на нашем сайте.

Рецепт самого вкусного соте из кабачков

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт, как приготовить удивительно вкусную запеканку из кабачков.

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