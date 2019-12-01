Рецепт самого вкусного блюда из курицы с грибами

Стол любой семьи в зимнее время и преддверии новогодних праздников как нельзя лучше украсит жульен.

FoodOboz предлагает вам рецепт, как легко приготовить вкуснейший жульен с грибами и курицей.

Отмечается, что в традиционной французской кухне, откуда пришло название "жульен", оно означает способ холодной обработки овощей.

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Однако, широко распространено еще и блюдо с таким названием, которое готовится путем запекания куриного мяса или морепродуктов с овощами в сливках под сырной коркой.

На приготовление жульена нужно около часа, при этом, в целом процесс готовки очень простой, по силам даже новичку, а готовое блюдо наверняка придется по вкусу как домочадцам, так и гостям.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт жульена с грибами и курицей по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт потрясающего печенья, которое идеально подойдет к новогоднему столу в 2020 году.

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