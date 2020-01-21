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Рецепт потрясающего старинного блюда из картошки

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Если у вас присутствует желание удивить свою семью оригинальным блюдом из картофеля, обязательно обратите внимание на рецепт приготовления дерунов в горшочках.

Рецепт потрясающего старинного блюда из картошки

Многим хозяйкам хорошо известно, как готовить деруны. В наше время для их приготовления в большинстве случаев используют сковородку, однако раньше деруны готовили в печи, используя для этого глиняные горшочки.

Впрочем, деруны в горшочках можно приготовить и в нынешнее время – такие деруны получатся невероятно вкусными. Блюдо можно оставить на потом и разогреть на следующий день, при этом оно не потеряет аромат и свои вкусовые свойства.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробным пошаговый рецепт приготовления вкуснейших дерунов в горшочках по следующей ссылке.

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