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Рецепт питательного турецкого блюда на завтрак

4.8т
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Одним из традиционных, но оставляющих пространство для фантазии и экспериментов блюд на завтрак несомненно является омлет.

FoodOboz предлагает рецепт, как приготовить его по-турецки.

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Менемен готовится максимум за всего 15 минут, при этом, он получается невероятно сытным, питательным и им легко накормить с утра целую семью.

Для его приготовления нужно всего лишь немного яиц и масла, пару видов перца, помидоры и специи.

Смотрите полный список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт приготовления турецкого омлета на завтрак по этой ссылке.

Рецепт питательного турецкого блюда на завтрак

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего омлета с творогом на завтрак.

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